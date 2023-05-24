Как дипфейк взрыва у Пентагона повлиял на фондовый рынок

Изображение, созданное искусственным интеллектом (ИИ), было распространено с верифицированного аккаунта в Twitter под названием «Bloomberg Feed», который не связан с реальной медиакомпанией Bloomberg.

Washington Post пишет, что промышленный индекс Доу-Джонса упал на 85 пунктов за четыре минуты после распространения твита, но быстро восстановился.

Изображение, на котором было изображено здание, напоминающее Пентагон, и шлейф черного дыма, было в итоге разоблачено как мистификация местными властями, которые подтвердили его неточность. Аккаунт был заблокирован, однако он успел написать 224 000 сообщений и набрал около 1 000 подписчиков.

Инцидент вызывает обеспокоенность по поводу системы верификации Twitter, которая перешла на платную модель, что потенциально делает платформу более восприимчивой к обманчивому контенту. Хотя изображение было легко распознано как подделка, этот инцидент подчеркивает необходимость бдительности и критического мышления при знакомстве с любой информацией в социальных сетях.