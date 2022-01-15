Как долго человек с омикрон-штаммом коронавируса остаётся заразным

Специалист ссылается на систематический обзор 79 научных статей. В них оценивалась не только вирусная нагрузка у заражённых, но и то, сколько они ещё остаются заразными в целом. Обзор показал низкую вирусную нагрузку в первые пару дней, а затем пик с третьего по шестой день, спадающий с седьмого по девятый день. Другими словами, данные подтверждают, что нужно сохранять десятидневный период изоляции.

В частности, небольшое исследование Эксетерского университета показало, что каждый третий человек всё ещё потенциально заразен через пять дней. Поэтому сокращение периода самоизоляции до пяти дней не кажется целесообразным.