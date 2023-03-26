Как долго может прожить собака

Но есть и исключения. Это французский мастиф. Собака это довольно небольшая, но у таких псов часто возникают проблемы с сердцем и с дыханием. Средняя продолжительность жизни этой породы - 5-6 лет.

Существует распространённое заблуждение, что один год собачьей жизни - это семь человеческих лет. В действительности собаки не стареют с той же скоростью, что и люди. Так, в первый год жизни собака взрослеет на столько же лет, на сколько люди - в первые 15 лет.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили уравнение для более точного перевода возраста собаки на человеческие годы. Вам нужно умножить натуральный логарифм возраста собаки в человеческих годах на 16, а затем прибавить 31.