Как долго США будут применять военные вертолёты Apache и Black Hawk

20:57, 06 мая 2023
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Как долго США будут применять военные вертолёты Apache и Black HawkРассказал начальник штаба американской армии
Начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс МакКонвилл на конференции Американской ассоциации армейской авиации заявил, что легендарные боевые вертолёты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk, разработанные десятки лет назад, вооружённые силы продолжат использовать ещё 30-40 лет.
По словам другого военного, генерал-майора Мака МакКарри, несмотря на создание много лет назад, благодаря модернизации вертолёты Apache и Black Hawk — «молодые» машины, насчитывающие не более 16 и 9 лет соответственно.
К тому же на конференции было заявлено, что продолжится эксплуатация и военно-транспортного вертолёта CH-47 Chinook, разработанного в 1960 году. Из эксплуатации вертолёт будет выведен на его столетие, в 2060 году.