Как долго США будут применять военные вертолёты Apache и Black Hawk

По словам другого военного, генерал-майора Мака МакКарри, несмотря на создание много лет назад, благодаря модернизации вертолёты Apache и Black Hawk — «молодые» машины, насчитывающие не более 16 и 9 лет соответственно.

К тому же на конференции было заявлено, что продолжится эксплуатация и военно-транспортного вертолёта CH-47 Chinook, разработанного в 1960 году. Из эксплуатации вертолёт будет выведен на его столетие, в 2060 году.