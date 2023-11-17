Как древние растения пережили апокалипсис и начали вытягивать азот из воздуха

Подобно современным бобовым, эти цикады участвовали в азотофиксирующем «танце», обменивая сахара с бактериями на жизненно важный азот, извлекаемый из атмосферы.

Ведущий автор исследования Майкл Кипп, ныне доцент Университета Дьюка, начал работу над этим открытием во время получения докторской степени в Университете Вашингтона. Анализируя древние ископаемые растения, Кипп обнаружил неожиданное открытие: вымершие виды саговниковидных не были азотофиксаторами, в отличие от их сохранившихся собратьев. Это открытие не только изменило наши представления о древних атмосферах, но и пролило свет на экологические стратегии, позволившие некоторым саговниковидных противостоять климатическим сдвигам и конкурировать со взрывным ростом ангиоспермовых растений после апокалипсиса, вызванного астероидами.