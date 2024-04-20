Как два автобуса ПАЗ: ученые нашли останки крупнейшей змеи

Датируемый 47 миллионами лет, Vasuki indicus превосходит своих современных родственников, включая питонов. Исследователи из Индийского технологического института Рурки идентифицировали экземпляр по хорошо сохранившемуся частичному позвоночному столбу, состоящему из 27 позвонков.

Название Vasuki отдает дань уважения почитаемому змеиному божеству Васуки из индуистской мифологии, часто изображаемому свернувшимся вокруг шеи Шивы. Ученые считают, что эта колоссальная змея, подобно современным, скорее всего, нападала из засады и давила свою жертву до смерти. Ее широкое цилиндрическое тело, как показывают окаменелости, предполагало вес до одной тонны.