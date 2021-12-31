Как эффективнее подготовиться к экзамену с помощью видеолекции

Авторы новой работы проверили свои догадки на 231 студенте университета Калифорнии. Кратко об этом рассказывает N+1.

Студенты смотрели две короткие видеолекции, при просмотре они не должны были ставить видео на паузу или делать конспект. Сразу после этого участники исследования решали тест по первому видео, а через неделю — по второму. В конце концов их всех опрашивали.

Во время эксперимента студенты также были поделены на две группы — в первой смотрели лекции на нормальной скорости, а во второй « с ускорением в полтора, два или два с половиной раза. Оказалось, что при ускорении в два с половиной раза материал усваивался хуже.

Затем учёные проверили, эффективен ли просмотр ускоренного видео второй раз: сразу после первого или накануне теста. Так они выявили лучшую стратегию для подготовки к экзамену: смотреть лекции в двойном ускорении и дважды: первый раз за неделю до теста, а второй — сразу перед ним.