Как фильмах: Роскосмос изучает введение экипажа космического корабля в длительный сон

Одним из возможных вариантов для осуществления так называемой гибернации является гипотермия, которая возникает в результате замедления метаболизма. Роскосмос отмечает, что на протяжении десятилетий этот метод использовался для тяжелобольных пациентов с травмами и тех, кому предстояла серьезная операция.

Другой подход - производство фармакологических препаратов для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, который также называют синтетическим гипобиозом.