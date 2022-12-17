Как фильмах: Роскосмос изучает введение экипажа космического корабля в длительный сон

Как фильмах: Роскосмос изучает введение экипажа космического корабля в длительный сонТак до конечной точки полета можно добраться “быстрее”... А еще выспаться
Роскосмос и Институт медико-биологических проблем Российской академии наук изучают возможность введения экипажа длительной межпланетной миссии в состояние искусственного сна. О чем сообщила Госкорпорация со ссылкой на журнал “Русский космос”.
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Одним из возможных вариантов для осуществления так называемой гибернации является гипотермия, которая возникает в результате замедления метаболизма. Роскосмос отмечает, что на протяжении десятилетий этот метод использовался для тяжелобольных пациентов с травмами и тех, кому предстояла серьезная операция.
Другой подход - производство фармакологических препаратов для введения человека в искусственное гипобиотическое состояние, который также называют синтетическим гипобиозом.
Особенности гипобиоза изучаются достаточно глубоко, однако наука до сих пор не располагает «фундаментальным фактом», который позволил бы создать воспроизводимую и безопасную технологию для использования в практике.