Как фокусник нашел свой багаж с помощью трекера AirTag и для чего он купил второй билет

Орлеан доверил авиакомпании United свою сумку, оснащенную AirTag, в которой находилось звуковое оборудование стоимостью 1500 долларов, необходимое для его выступления в Нью-Йорке. После приземления он воспользовался приложением Find My и подтвердил, что сумка прибыла в целости и сохранности.

Однако, когда сумка не появилась в пункте выдачи багажа, Орлеан снова проверил приложение и обнаружил, что сумка все еще находится на взлетной полосе. Компания United утверждала, что сумка не была зарегистрирована, то есть даже не покинула место вылета, но Орлеан знал обратное и предъявил доказательства сотруднику авиакомпании. Несмотря на их первоначальный отказ, Орлеан взял дело в свои руки.

Решив вернуть свою сумку, Орлеан купил еще один билет, чтобы вернуться в аэропорт, определил местонахождение своей сумки возле выхода 90 и увидел, что она лежит одна на асфальте. С помощью удивленного сотрудника компании United сумка была наконец найдена и доставлена в нужное место выдачи багажа.