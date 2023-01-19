Как формировалась Солнечная система? Ответит астероид Рюгу

Как формировалась Солнечная система? Ответит астероид РюгуТочнее, его анализ
Возраст Солнечной системы оценивается примерно в 4,57 млрд лет. Прошлые анализы древних метеоритов показали, что минералы образовались в результате химических реакций с водой еще 4,5 миллиарда лет назад, но новые данные астероида Рюгу, указывают на то, что карбонаты образовались на несколько млн лет раньше.
Фото: Ferra.ru
Ученые с помощью изотопного анализа обнаружили, что карбонатные минералы из астероида были кристаллизованы в результате реакции с водой, которая первоначально попала на астероид в виде льда в еще формирующейся Солнечной системе, а затем нагрелась и превратилась в жидкость. Эти карбонаты, по их словам, образовались очень рано - в течение первых 1,8 миллиона лет существования Солнечной системы - и сохранили запись о температуре и составе водной жидкости астероида, которая существовала в то время.
"Образцы Рюгу говорят нам о том, что этот астероид и подобные ему объекты сформировались относительно быстро во внешней части Солнечной системы, за фронтами конденсации воды и углекислого льда, вероятно, как небольшие тела", - сказал один из авторов работы.
Анализ ученых показал, что карбонаты Рюгу образовались на несколько миллионов лет раньше, чем считалось ранее, и они указывают на то, что Рюгу - или астероид-прародитель, от которого он мог отколоться - начинал свою “жизнь” как относительно небольшой объект, вероятно, менее 20 километров в диаметре.