Как формируются ваши вкусы, связанные с искусством: ответ науки

Новое исследование проводилось в лаборатории Джона О'Доэрти, профессора нейробиологии решений Флетчера Джонса Калифорнийского технологического института. Основывалось это исследование на работе, опубликованной в 2021 году этой же лабораторией.

Когда человек видит какое-то изображение, он сразу же решает, нравится оно ему или нет. И происходит это очень быстро. Раньше учёные понятия не имели, как мозгу удаётся это осуществить. Эксперты решили найти ответ на этот вопрос при помощи компьютерного моделирования.