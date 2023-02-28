Как формируются ваши вкусы, связанные с искусством: ответ науки

Как формируются ваши вкусы, связанные с искусством: ответ наукиВот что происходит в это время в мозге
В новой статье, опубликованной в Nature Communications, учёные из Калифорнийского технологического института описали нейронную основу эстетических предпочтений у людей. Другими словами, то, как в мозге формируются предпочтения человека в искусстве.
Фото: Castlefield Gallery
Новое исследование проводилось в лаборатории Джона О'Доэрти, профессора нейробиологии решений Флетчера Джонса Калифорнийского технологического института. Основывалось это исследование на работе, опубликованной в 2021 году этой же лабораторией.
Когда человек видит какое-то изображение, он сразу же решает, нравится оно ему или нет. И происходит это очень быстро. Раньше учёные понятия не имели, как мозгу удаётся это осуществить. Эксперты решили найти ответ на этот вопрос при помощи компьютерного моделирования.
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Данные, собранные командой учёных, показали, что оценка контраста, оттенка, динамики, конкретности и других характеристик картин в мозге происходит в области зрительной коры. Эта часть мозга отвечает за визуальный ввод. А вот за присвоение изображениям субъективной ценности отвечает уже медиальная префронтальная кора.
В целом мозг сначала разбивает произведение искусства на определённые качества, а потом решает, нравятся ли ему эти качества. Как показало другое исследование, проведённое в лаборатории О'Доэрти, это более-менее схоже с тем, как мозг решает, нравится ли ему та или иная еда.
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