Как футбол страдает от падения криптовалюты

Главный спонсор «Атлетико», криптовалютная биржа WhaleFin досрочно расторгла контракт с из-за резкого падения прибыли. Теперь команде необходимо срочно найти нового титульного спонсора.

В мае 2022 года мадридский клуб подписал соглашение с WhaleFin, оно было рассчитано на 5 лет и стало крупнейшим в истории «Атлетико». Предполагалось, что команда будет получать 42 млн евро в год.

Однако, из-за кризиса криптовалют проблемы возникли у Amber Group, в которую входит WhaleFin и рухнувшая осенью 2022 года биржа FTX. В связи с этим WhaleFin досрочно разорвал контракт с «Атлетико». Клуб не исключает, что обратится в суд и потребует выплатить всю сумму, прописанную в контракте.

Отметим, что у WhaleFin также был контракт с футбольным клубом «Челси». В мае 2022 года лондонская команда заключила с биржей соглашение на 20 млн фунтов за сезон, но уже в декабре договор разорвали.