Как Германия заплатила за поражение во Второй мировой войне

Как Германия заплатила за поражение во Второй мировой войнеХотя её экономика была после окончания войны разрушена
В одном из выпусков на YouTube-канале The Infographics Show ведущий рассказал, что происходило с экономикой Германии после поражения во Второй мировой и как страна заплатила за своё поражение.
Фото: The New York Times
Обещание восстановить экономику было основной причиной, почему Гитлер был избран народом.
Сначала в Германии процветал индустриальный сектор. Многие страны сотрудничали с нацистами до вторжения в Польшу и начала Второй мировой войны. Кроме того, Гитлер кардинально изменил немецкую экономику: он ввёл таможенные пошлины на импорт товаров и приватизировал государственные предприятия. Налоговые ставки стремительно росли, и был введён налог на перелёт (эмиграцию из Германии). Причём налог этот был довольно внушительным.
Несмотря на то что первоначально вводилось это всё для борьбы с бегством людей из Германии, при Гитлере эмигрировать люди стали ещё быстрее. Всё это начало использоваться для ограбления евреев, их имущества, когда те бежали из страны. Если немцам нужны были деньги, то они просто брали их у евреев.
Самым известным фактом считается то, что, когда была присоединена Австрия, немцы завладели центральным банком и набрали оттуда 90 тонн золота.