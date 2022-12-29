Как Германия заплатила за поражение во Второй мировой войне

Несмотря на то что первоначально вводилось это всё для борьбы с бегством людей из Германии, при Гитлере эмигрировать люди стали ещё быстрее. Всё это начало использоваться для ограбления евреев, их имущества, когда те бежали из страны. Если немцам нужны были деньги, то они просто брали их у евреев.

Самым известным фактом считается то, что, когда была присоединена Австрия, немцы завладели центральным банком и набрали оттуда 90 тонн золота.