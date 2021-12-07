Как гиперзвуковые ракеты России ограничат возможности боевых кораблей НАТО

Военные эксперты заявили, что из-за новых ракет могут ограничиться возможности американского флота и боевых кораблей НАТО. Дело в том, что гиперзвуковые ракеты могут лететь в пять раз быстрее скорости звука. А это делает их перехват практически невозможным. «Циркон» же при этом и вовсе может развивать скорость до 8-9 Махов.

Ещё «Циркон» имеет дальность до тысячи километров. Таким образом, если его использовать с корабля или подлодки, можно попасть по целям в США или странах НАТО.

Эксперты добавили, что береговые батареи «Циркон» вместе с ракетами класса «земля-воздух» С-300 и С-400 в Крыму или Прибалтике могут создать «мощный зонт», который предотвратит проникновение военных кораблей и самолётов США и НАТО.