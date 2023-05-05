Как Google потерял лидерство в нейросетях из-за своей "доброты"

Как сообщается, причиной изменения подхода стал запуск проекта ChatGPT, который смог встать в один ряд с Google, изучая научные работы компании. Джефф Дин, руководитель отдела искусственного интеллекта Google, в феврале объявил своим сотрудникам об изменении политики, заявив, что теперь компания будет использовать преимущества своих собственных открытий в области ИИ и делиться статьями только после того, как лабораторные работы будут превращены в продукты.

Этот шаг является частью более широкой «оборонительной» политики Google, которая теперь стремится защитить свой основной поисковый бизнес, курс акций и будущее, которое, по словам руководителей, тесно связано с ИИ.