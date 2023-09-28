Как Google скупает потенциальных конкурентов, а затем «убивает» их

Как Google скупает потенциальных конкурентов, а затем «убивает» ихОбзор судебных документов
В судебном документе от 24 января 2023 г., поданном в рамках судебной тяжбы между США и компанией Google, раскрывались подробности о предполагаемых антиконкурентных действиях Google в сфере рекламных технологий, пишет HackerNoon. В документе говорится, что в 2011 году компания Google приобрела конкурента AdMeld, чтобы устранить угрозу, которую она считала существенной для своих рекламных бирж и серверов объявлений издателей.
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Компания AdMeld предлагала технологию управления доходностью, которая позволяла издателям в режиме реального времени получать предложения от нескольких рекламных бирж и источников спроса, что обеспечивало честную конкуренцию. Эта технология бросала вызов доминирующему положению Google. В ответ на это компания приобрел компанию AdMeld и включил ее функциональность в свои продукты.
Кроме того, компания Google ввела ограничения, препятствующие конкуренции в режиме реального времени на том же уровне, что и ее рекламная биржа. Это предполагаемое антиконкурентное поведение привело к уменьшению выбора для издателей и рекламодателей.
Судебный иск проливает свет на тактику Google, направленную на сохранение контроля над стеком рекламных технологий, и ставит под сомнение честную конкуренцию в индустрии цифровой рекламы.