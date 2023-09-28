Как Google скупает потенциальных конкурентов, а затем «убивает» их

Компания AdMeld предлагала технологию управления доходностью, которая позволяла издателям в режиме реального времени получать предложения от нескольких рекламных бирж и источников спроса, что обеспечивало честную конкуренцию. Эта технология бросала вызов доминирующему положению Google. В ответ на это компания приобрел компанию AdMeld и включил ее функциональность в свои продукты.

Кроме того, компания Google ввела ограничения, препятствующие конкуренции в режиме реального времени на том же уровне, что и ее рекламная биржа. Это предполагаемое антиконкурентное поведение привело к уменьшению выбора для издателей и рекламодателей.

Судебный иск проливает свет на тактику Google, направленную на сохранение контроля над стеком рекламных технологий, и ставит под сомнение честную конкуренцию в индустрии цифровой рекламы.