Как готовить так, чтобы антипригарное покрытие на сковородке не стёрлось

Растительное масло перед приготовлением пищи нужно наносить (при помощи силиконовой кисточки) на холодную сковороду. И только после этого можно будет всё ставить на разогрев.

Мыть сковородку рекомендуется только поролоновыми или целлюлозными губками. А моющее средство при этом должно быть в жидком виде.

Также старайтесь не ставить сковороду с антипригарным покрытием в холодильник и не класть на разогретую такую сковородку продукты из морозильной камеры (исключение - замороженные овощи). Связано это с тем, что резкие перепады температур вредят покрытию. Кроме того, не складывайте подобные сковороды друг на друга, чтобы их случайно не поцарапать.