Как готовить так, чтобы антипригарное покрытие на сковородке не стёрлось

Как готовить так, чтобы антипригарное покрытие на сковородке не стёрлосьЕсть несколько правил
Наверное, у всех из нас на кухне есть сковородки с антипригарным покрытием. Благодаря этому можно обжаривать различные продукты и не бояться, что они прилипнут к сковороде. Но у такой посуды есть определённые рекомендации по эксплуатации, а если их не соблюдать, то антипригарный слой быстро исчезнет.
На сегодняшний день существует несколько разновидностей антипригарных покрытий. Это тефлоновое, титановое, керамическое, каменное. Сковородки с покрытиями из титана, керамики и камня стоят особенно дорого. Но на них не так легко оставить царапины, как на тефлоновом покрытии.
Что касается правил эксплуатации, то различные лопатки, ложки, щипцы и т.п. при использовании сковороды с антипригарным покрытием должны быть сделаны из дерева, пластика или силикона. От металлической кухонной утвари лучше отказаться, чтобы не повредить покрытие.
Растительное масло перед приготовлением пищи нужно наносить (при помощи силиконовой кисточки) на холодную сковороду. И только после этого можно будет всё ставить на разогрев.
Мыть сковородку рекомендуется только поролоновыми или целлюлозными губками. А моющее средство при этом должно быть в жидком виде.
Также старайтесь не ставить сковороду с антипригарным покрытием в холодильник и не класть на разогретую такую сковородку продукты из морозильной камеры (исключение - замороженные овощи). Связано это с тем, что резкие перепады температур вредят покрытию. Кроме того, не складывайте подобные сковороды друг на друга, чтобы их случайно не поцарапать.