Как грудное молоко помогает формировать иммунитет ребенка

В исследовании, опубликованном в журнале Science Immunology, группа исследователей сосредоточила внимание на классе антител под названием IgG, которые помогают избавить организм от инфекционных бактерий и вирусов. Мало что было известно о том, как антитела класса IgG, которые естественным образом индуцируются кишечными бактериями, влияют на иммунитет кишечника младенцев. Поэтому исследователи использовали мышей, чтобы определить, как эти антитела передаются из крови матери в грудное молоко и как они защищают молодых мышей от Citrobacter rodentium (аналог кишечной палочки у людей), вызывающей опасные кишечные инфекции.

Исследование предполагает, что усиление этих "естественно вырабатываемых" антител у матерей может повысить иммунитет младенцев против бактериальных патогенов, вызывающих инфекционные желудочно-кишечные заболевания.

“Мы обнаружили, что эти антитела IgG защищают от кишечной инфекции у младенцев и что мы можем усилить эту защиту”, - говорит старший автор исследования доктор Мелоди Зенг, доцент кафедры иммунологии в педиатрии и сотрудник Института детских исследований Гейла и Айры Друкер в Weill Cornell Medicine.