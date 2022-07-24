Как и какие устройства могут за вами следить сегодня

Правоохранительные органы при необходимости могут узнать, где вы находитесь прямо сейчас или были когда-то. Это происходит при помощи данных о местоположении, полученных со смартфонов, считывателей номерных знаков, технологии распознавания лиц. При этом следить за людьми могут и частные брокеры данных. Связано это с тем, что в принципе есть много информации, которую люди могут предоставлять добровольно или же ненамеренно (к примеру, через мобильные приложения).

Прежде всего, за вами может следить ваш смартфон. Делается это через использование GPS, Wi-Fi, мобильной связи. Кроме того, находить и отслеживать ваше устройство могут и через Bluetooth.

Когда вы пользуетесь приложениями вроде Pokemon Go или Ingress, вы добровольно соглашаетесь на сбор информации о вашем местоположении. Но нужно знать, что некоторые программы способны собирать данные о вас и делиться ими без вашего ведома. Например, это системы OnStar или Bluelink, установленные в современных автомобилях.