Как и когда люди научились говорить: объясняет учёный

Причём удивительно то, что чтение и письмо появилось гораздо позже - всего 5 тысяч лет назад. То есть почти всё время своего существования люди не умели ни писать, ни читать. Письмо же появилось для того, чтобы было удобнее что-нибудь считать. Сначала делали для этого отметки и что-нибудь рисовали, а потом всё это превратилось в иероглифы, затем - в буквы.

Но что насчёт речи? Какой она была? Эксперты высказывают два предположения по этому поводу. Первая теория заключается в том, что люди изначально издавали звуки, которые имитировали крики животных, звуки природы и т.п. В дальнейшем они стали использовать эти звуки для общения друг с другом. Потом эти звуки превратились в слова, а затем - в предложения.

Вторая теория состоит в том, что сначала люди общались жестами, указывая на объекты руками, а затем на основе этого образовался язык жестов. После этого в какой-то момент вместе с жестами люди стали издавать звуки. Далее они отказались от жестов и полностью перешли на слова. Эксперты полагают, что произошло это потому, что разговаривать вслух можно даже тогда, когда вы не видите собеседника, а с жестами такое не получится.