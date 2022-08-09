Как и когда люди научились говорить: объясняет учёный

Как и когда люди научились говорить: объясняет учёныйНа самом деле это очень сложный вопрос
Вообще способность вести и поддерживать разговор для человека как Homo sapiens считается уникальной. Причём существует язык, слова которого произносятся вслух, а есть язык жестов. Разновидностей и того, и другого - множество, поскольку это зависит от культуры, в которой формируется и используется тот или иной язык.
Люди - это единственные животные, которые могут выражать свои мысли полными предложениями. Поскольку сам по себе язык уникален и сильно отличает человека от других животных, учёные полагают, что он появился в процессе эволюции.
Специалисты предполагают, что люди такими, какими мы знаем их сегодня, стали примерно 300 тысяч лет назад. Некоторые из предков человека, к примеру Homo erectus, тоже, возможно, обладали языком, но учёные не знают наверняка.
Причём удивительно то, что чтение и письмо появилось гораздо позже - всего 5 тысяч лет назад. То есть почти всё время своего существования люди не умели ни писать, ни читать. Письмо же появилось для того, чтобы было удобнее что-нибудь считать. Сначала делали для этого отметки и что-нибудь рисовали, а потом всё это превратилось в иероглифы, затем - в буквы.
Но что насчёт речи? Какой она была? Эксперты высказывают два предположения по этому поводу. Первая теория заключается в том, что люди изначально издавали звуки, которые имитировали крики животных, звуки природы и т.п. В дальнейшем они стали использовать эти звуки для общения друг с другом. Потом эти звуки превратились в слова, а затем - в предложения.
Вторая теория состоит в том, что сначала люди общались жестами, указывая на объекты руками, а затем на основе этого образовался язык жестов. После этого в какой-то момент вместе с жестами люди стали издавать звуки. Далее они отказались от жестов и полностью перешли на слова. Эксперты полагают, что произошло это потому, что разговаривать вслух можно даже тогда, когда вы не видите собеседника, а с жестами такое не получится.