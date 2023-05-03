Как ИИ поглощает интернет-магазины

Покупателям по-прежнему приходится пролистывать бесконечные каталоги товаров и угадывать правильные ключевые слова, чтобы найти то, что им нужно. Но скоро все изменится.

Благодаря прорыву в области искусственного интеллекта компьютеры теперь могут по-настоящему понимать человеческий язык и подбирать покупателям идеальные товары.

Система ранжирования также усилена моделями ИИ, которые используют персонализированные данные для оптимизации результатов для покупателей.

Но это еще не все. Данные в реальном времени также помогают ИИ адаптироваться в режиме реального времени к тому, что делают покупатель и рынок. Персонализация происходит в каждом сеансе, даже для тех, кто впервые зашел на сайт. Разговорная коммерция - еще одно интересное направление развития, когда покупатели получают экспертные советы и рекомендации от персонализированного чат-бота на сайте.

Мультимедийные покупки также станут реальностью, когда модели ИИ будут использовать изображения, видео и текст для предоставления экспертных рекомендаций о товарах.

Генеративный ИИ, например, может показывать пользовательские модели в одежде и рекомендовать наряды на основе предыдущих покупок.