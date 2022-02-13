Как именно Россия обнаружила американскую подлодку в территориальных водах

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Как именно Россия обнаружила американскую подлодку в территориальных водахЭто случилось во время учений
Вчера минобороны России заявило, что обнаружило атомную подводную лодку Военно-морских сил (ВМС) США типа Virginia в территориальных водах РФ в районе Курил. Сегодня источник пояснил, как именно нашли субмарину.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военно-морской сфере, подлодку обнаружили с помощью противолодочных самолётов Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ). Всё это произошло во время учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развёртывания.
Сообщается, что координаты американской подлодки были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После этого российский корабль выполнил «все необходимые действия для защиты государственной границы РФ». Отмечается, что субмарину застали врасплох, и она просто не успела покинуть зону.
Пентагон заявил, что американская подлодка не заходила в территориальные воды России.
Источник: ТАСС