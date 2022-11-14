Как именно высокий уровень сахара в крови приводит к диабету

Тесты показали, что не повышенный уровень глюкозы напрямую виноват в том, что поджелудочная железа лишается способности вырабатывать инсулин. Дело в метаболитах глюкозы, то есть химических веществах, высвобождаемых при расщеплении сахара.

В исследовании рассматривались последствия высокого уровня сахара в крови у мышей с диабетом. Учёные измерили, сколько инсулина высвобождается у грызунов при употреблении сахара. Мышам также давали препараты, которые блокировали глюкокиназу — фермент, помогающий расщеплять глюкозу в крови. Это помогло выяснить, что именно является причиной более низких уровней инсулина у людей с гипогликемией. В итоге исследователи поняли, что более низкий уровень инсулина у таких пациентов был вызван метаболитами сахара.