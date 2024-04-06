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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 08:15
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Как Instagram* решил баг с ИИ-генератором изображений? Запретил рисовать азиатов

И не только
ИИ-генератор изображений Instagram* столкнулся с критикой после того, как за ней заметили невозможность адекватного отображения разнообразных рас. Теперь стало известно, что ему, похоже, запретили рисовать любых азиатов.
Как Instagram* решил баг с ИИ-генератором изображений? Запретил рисовать азиатов
© Ferra

Ранее генератор преимущественно отображал людей как азиатов, даже когда им предлагалось иное. Однако сегодня при попытке создать азиатских персонажей пользователи столкнулись с сообщением об ошибке вместо сгенерированных изображений. Несмотря на попытки, пользователи продолжали сталкиваться с ошибками.

Обратившись за разъяснениями к Meta*, материнской компании Instagram*, репортер The Verge не получил ответа. Хотя в конечном итоге проблема, похоже, разрешилась.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена