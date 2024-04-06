Как Instagram* решил баг с ИИ-генератором изображений? Запретил рисовать азиатов

Опубликовано 06 апреля 2024, 08:15
1 мин.
Как Instagram* решил баг с ИИ-генератором изображений? Запретил рисовать азиатовИ не только
ИИ-генератор изображений Instagram* столкнулся с критикой после того, как за ней заметили невозможность адекватного отображения разнообразных рас. Теперь стало известно, что ему, похоже, запретили рисовать любых азиатов.
Ранее генератор преимущественно отображал людей как азиатов, даже когда им предлагалось иное. Однако сегодня при попытке создать азиатских персонажей пользователи столкнулись с сообщением об ошибке вместо сгенерированных изображений. Несмотря на попытки, пользователи продолжали сталкиваться с ошибками.
Обратившись за разъяснениями к Meta*, материнской компании Instagram*, репортер The Verge не получил ответа. Хотя в конечном итоге проблема, похоже, разрешилась.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена