Как Instagram* решил баг с ИИ-генератором изображений? Запретил рисовать азиатов

Ранее генератор преимущественно отображал людей как азиатов, даже когда им предлагалось иное. Однако сегодня при попытке создать азиатских персонажей пользователи столкнулись с сообщением об ошибке вместо сгенерированных изображений. Несмотря на попытки, пользователи продолжали сталкиваться с ошибками.

Обратившись за разъяснениями к Meta*, материнской компании Instagram*, репортер The Verge не получил ответа. Хотя в конечном итоге проблема, похоже, разрешилась.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена