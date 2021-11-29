Как Ирак при Саддаме Хусейне улучшал танки Т-72 китайскими технологиями

В годы, когда правил Саддам Хусейн, во время ирано-иракской войны появлялись различные непривычно выглядящие образцы военной техники. Так, танк Т-72 улучшили с китайской помощью. В основном «модернизации» подвергались поставленные в конце 70-х годов первые экспортные версии «Урал». Изначально эти боевые машины имели на бортах по четыре поворачивающихся стальных экрана. Они должны были выполнять противокумулятивные функции. В боях большинство танков лишилось этих экранов.

Ирак в то же самое время закупал танки у Китая, в частности Type 59-I и Type 69-IIG. Их ходовую часть прикрывали фигурные бортовые экраны. Иракцы в итоге начали закупать дополнительные комплекты для установки на Т-62 и Т-72.

Кроме того, на Т-72 монтировали китайские генераторы оптических помех.