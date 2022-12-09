Как искусственный интеллект нашёл слова для убийства раковых клеток

Большая часть работы учёных сейчас заключается в выборе или создании рецепторов, которые при добавлении к клетке позволят ей выполнять новую функцию. Рецепторы — это по сути молекулы. Введение правильного рецептора в иммунную клетку, называемую Т-клеткой, может перепрограммировать её на распознавание и уничтожение раковых клеток.

Учёные сосредоточились на части рецептора, расположенной внутри клетки и содержащей цепочки аминокислот, называемые мотивами . Каждый мотив действует как командное «слово», направляющее действие внутри клетки. То, как эти «слова» связаны вместе в «предложение», определяет, какие команды будет выполнять клетка.

Команда предположила, что, комбинируя эти «слова» по-разному, они могут создать рецептор, который позволит иммунным клеткам убивать раковые без перерыва. Они создали библиотеку из множества скомбинированных командных предложений и проверили сотни из них на Т-клетках, чтобы увидеть, насколько они эффективны при лейкемии.

Исследователи считают, что этот подход позволит разработать эффективное лечение.