Как искусственный интеллект поможет людям в космосе

Без новых технологий люди не смогут обеспечить в будущем себя устойчивой энергией и необходимым продовольствием. Однако искусственный интеллект может быть сложно контролировать, поэтому нужно быть осторожными.

В будущем системы искусственного интеллекта станут более распространёнными. Данные о наших передвижениях, здоровье и финансовых операциях будут храниться в облаке и управляться транснациональной квазимонополией. Эта информация может использоваться при проведении медицинских исследований или для предупреждения о возможных рисках для здоровья.

Очевидно также, что машины заменят большую часть работников производственного и розничного секторов. Они смогут заниматься бухгалтерским учётом, компьютерным программированием, медицинской диагностикой, хирургией.