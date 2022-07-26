Как из фильма ужасов: самая крупная рыба на Земле оказалась всеядной

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Как из фильма ужасов: самая крупная рыба на Земле оказалась всеяднойВы ей в пасть не заплывайте
Учёные нашли самое крупное всеядное животное (а точнее, рыбу) на Земле.
Крупнейшей рыбой на Земле считается китовая акула (Rhincodon typus). Длина её тела достигает 20 метров, а вес — 34 тонн. Китовые акулы кормятся в основном мелкими животными: рачками и рыбами. Теперь выяснилось, что её рацион богаче.
Учёные изучили результаты биопсии китовых акул. Оказалось, что рыбы способны переваривать практически всё, что попадает им в пасть. Исследователи увидели необычное: китовые акулы едят очень много бурых водорослей саргассум.