Как из фильма ужасов: самая крупная рыба на Земле оказалась всеядной

Крупнейшей рыбой на Земле считается китовая акула (Rhincodon typus). Длина её тела достигает 20 метров, а вес — 34 тонн. Китовые акулы кормятся в основном мелкими животными: рачками и рыбами. Теперь выяснилось, что её рацион богаче.

Учёные изучили результаты биопсии китовых акул. Оказалось, что рыбы способны переваривать практически всё, что попадает им в пасть. Исследователи увидели необычное: китовые акулы едят очень много бурых водорослей саргассум.