Как из обычной лампочки сделать «вечную» и какую модель для этого брать

Наука и технологии
Сегодня в 22:36
1 мин.
Как из обычной лампочки сделать «вечную» и какую модель для этого братьОбъясняет специалист
В блоге LampTest на «Хабре» опубликован материал о превращении простой лампы в «вечную лампу». Поэтапно это продемонстрировал блогер Алексей Надёжин.
По словам автора, лучше всего для переделки в «вечную» лампочку подойдёт лампа Lexman 10 Вт 1000 лм. Такие модели можно приобрести за 85 рублей в «Леруа Мерлен».
Сначала нужно снять «колпак» лампочки. Для этого понадобится фен. Необходимо нагревать в течение минуты стык корпуса и «колпака». После этого нужно попытаться снять этот «колпак».
Далее главной задачей будет удалить резистор RS2. Автор советует его осторожно отковырять отвёрткой.
После того как это будет сделано, можно вновь надевать на лампу «колпак». Теперь эта лампочка уже стала «вечной».
Источник: Хабр