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Как из обычной лампочки сделать «вечную» и какую модель для этого брать

Объясняет специалист
В блоге LampTest на «Хабре» опубликован материал о превращении простой лампы в «вечную лампу». Поэтапно это продемонстрировал блогер Алексей Надёжин.
Как из обычной лампочки сделать «вечную» и какую модель для этого брать

По словам автора, лучше всего для переделки в «вечную» лампочку подойдёт лампа Lexman 10 Вт 1000 лм. Такие модели можно приобрести за 85 рублей в «Леруа Мерлен».

Как из обычной лампочки сделать «вечную» и какую модель для этого брать

Сначала нужно снять «колпак» лампочки. Для этого понадобится фен. Необходимо нагревать в течение минуты стык корпуса и «колпака». После этого нужно попытаться снять этот «колпак».

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Далее главной задачей будет удалить резистор RS2. Автор советует его осторожно отковырять отвёрткой.

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После того как это будет сделано, можно вновь надевать на лампу «колпак». Теперь эта лампочка уже стала «вечной».

Источник: Хабр
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