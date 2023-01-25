Как избавиться от негативных последствий долгого экранного времени для детей

«Мы были удивлены, обнаружив, что игры на свежем воздухе на самом деле не изменили негативное влияние экранного времени на общение, но оказали влияние на повседневные жизненные навыки», — рассказали учёные.

Исследователи пришли к этим выводам после наблюдения за 885 детьми в возрасте от 18 месяцев до четырёх лет. Они изучили взаимосвязь между средним количеством времени, которое ребёнок проводит у экрана в возрасте двух лет, количеством игр на свежем воздухе в возрасте двух лет и восьми месяцев и результатами развития нервной системы в возрасте четырёх лет.

Они обнаружили, что игры на свежем воздухе могут снизить вредное влияние экранного времени на повседневные жизненные навыки на 20%. Кроме того, исследователи обнаружили, что навыки социализации улучшились у четырёхлетних детей, которые проводили больше времени на улице в возрасте двух лет и восьми месяцев.