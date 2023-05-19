Как избежать звонков телефонных мошенников

В беседе с Ura.ru Седов рекомендовал иметь два телефонных номера - один для деловых вопросов, а другой специально для заказов через Интернет.

По его словам, имеет смысл иметь «чистый» телефон, который используется исключительно в деловых или личных целях, и регулярно менять этот аппарат. Далее он посоветовал использовать второй номер для всех остальных действий, например, для размещения онлайн-заказов или привязать его к почтовому ящику, на который может приходить много спама.

Однако Седов предупредил, что такой подход не может защитить от утечки данных или случайных звонков от автоматических ботов.