Как излечить человека от депрессии и суицидальных мыслей

Систематический обзор охватил 83 научных работы. Наиболее убедительные доказательства были обнаружены в отношении использования кетамина для лечения депрессии и биполярной депрессии. Симптомы уменьшились через один-четыре часа после однократного приёма кетамина и продолжались до двух недель. Некоторые данные свидетельствуют о том, что повторное лечение может продлить эффект, однако необходимы более качественные исследования, чтобы определить, как долго.

Кроме того, введение кетамина уменьшило количество суицидальных мыслей. Это улучшение наблюдалось уже через четыре часа после приёма и длилось в среднем от трёх дней до недели.

Кетамин применяется в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже используется как обезболивающее и для лечения бронхоспазма.