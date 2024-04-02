Как изменение климата может нам помешать правильно определять время

Как изменение климата может нам помешать правильно определять времяОказывается, тающие ледники замедляют скорость вращения планеты
Геофизик Дункан Эгнью в журнале Nature опубликовал научную статью, в которой говорится об изменении климата и сдвиге массы Земли. Это бросает вызов международным стандартам хронометража.
Согласованное на международном уровне всемирное координированное время, или UTC, устанавливается атомными часами, но также постоянно корректируется. При этом само вращение Земли не всегда проходит с одной и той же скоростью. На это могут влиять в том числе гравитационное сопротивление Солнца и Луны, изменение скорости вращения ядра Земли, трение между океанскими водами и морским дном, сдвиги в распределении массы планеты вокруг её поверхности, землетрясения.
Однако даже воздействие землетрясения на скорость вращения Земли гораздо меньше, чем воздействие таяния ледяных щитов.
Сейчас самые большие изменения во вращении планеты происходят в её ядре. Замедление его вращения фактически ускоряет вращение внешних слоёв. Фактически это будет означать, что в конечном итоге хронометристы в рамках нынешней системы должны начать удалять дополнительные секунды из UTC (всемирного координированного времени), чтобы синхронизировать время со скоростью вращения Земли.