Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 02 апреля 2024, 03:00
1 мин.

Как изменение климата может нам помешать правильно определять время

Оказывается, тающие ледники замедляют скорость вращения планеты
Учёные предупредили о влиянии изменения климата на определение времени . Быстрое таяние ледяных щитов на вершинах Гренландии и Антарктиды, как показывают гравитационные измерения спутников, приводит к смещению большей части массы Земли. Из-за этого замедляется вращение нашей планеты.
Как изменение климата может нам помешать правильно определять время
© EPA

Геофизик Дункан Эгнью в журнале Nature опубликовал научную статью, в которой говорится об изменении климата и сдвиге массы Земли. Это бросает вызов международным стандартам хронометража.

Согласованное на международном уровне всемирное координированное время, или UTC, устанавливается атомными часами, но также постоянно корректируется. При этом само вращение Земли не всегда проходит с одной и той же скоростью. На это могут влиять в том числе гравитационное сопротивление Солнца и Луны, изменение скорости вращения ядра Земли, трение между океанскими водами и морским дном, сдвиги в распределении массы планеты вокруг её поверхности, землетрясения.

Как изменение климата может нам помешать правильно определять время
© EREM YUCEL/AFP VIA GETTY IMAGES

Однако даже воздействие землетрясения на скорость вращения Земли гораздо меньше, чем воздействие таяния ледяных щитов.

Сейчас самые большие изменения во вращении планеты происходят в её ядре. Замедление его вращения фактически ускоряет вращение внешних слоёв. Фактически это будет означать, что в конечном итоге хронометристы в рамках нынешней системы должны начать удалять дополнительные секунды из UTC (всемирного координированного времени), чтобы синхронизировать время со скоростью вращения Земли.