Как изменение климата может привести к массовым беспорядкам и хаосу на примере древних Майя

В журнале Nature Communications ведущий автор исследования Кеннетт и его коллеги из области археологии, истории, географии и наук о Земле предполагают, что засуха могла спровоцировать гражданский конфликт, породивший насилие, которое, в свою очередь, привело к институциональной нестабильности, ускорившей крах Майяпана.

"Мы обнаружили сложные взаимосвязи между изменением климата и стабильностью/нестабильностью общества на региональном уровне", - сказал Кеннетт в интервью. "Вызванный засухой гражданский конфликт оказал разрушительное локальное воздействие на целостность государственных институтов Майяпана, которые были призваны поддерживать социальный порядок".

Уязвимость, выявленная в данных, по мнению исследователей, коренится в зависимости майя от дождей по причине кукурузного земледелия, отсутствии централизованного, долгосрочного хранения зерна, минимальных инвестициях в ирригацию и социально-политической системе, возглавляемой элитными семьями с конкурирующими политическими интересами.