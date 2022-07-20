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Как изменение климата может привести к массовым беспорядкам и хаосу на примере древних Майя

По крайней мере, это стало основным катализатором
Длительный период беспорядков в доисторическом городе майя Майяпан в регионе Юкатан в Мексике был отмечен сокращением населения, политическим соперничеством и гражданскими конфликтами. Новое исследование антрополога и профессора Дугласа Кеннета из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре доказывает, что всему виной была продолжительная засуха.
Как изменение климата может привести к массовым беспорядкам и хаосу на примере древних Майя

В журнале Nature Communications ведущий автор исследования Кеннетт и его коллеги из области археологии, истории, географии и наук о Земле предполагают, что засуха могла спровоцировать гражданский конфликт, породивший насилие, которое, в свою очередь, привело к институциональной нестабильности, ускорившей крах Майяпана.

"Мы обнаружили сложные взаимосвязи между изменением климата и стабильностью/нестабильностью общества на региональном уровне", - сказал Кеннетт в интервью. "Вызванный засухой гражданский конфликт оказал разрушительное локальное воздействие на целостность государственных институтов Майяпана, которые были призваны поддерживать социальный порядок".

Уязвимость, выявленная в данных, по мнению исследователей, коренится в зависимости майя от дождей по причине кукурузного земледелия, отсутствии централизованного, долгосрочного хранения зерна, минимальных инвестициях в ирригацию и социально-политической системе, возглавляемой элитными семьями с конкурирующими политическими интересами.

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