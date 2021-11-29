Как изменится внешний вид животных и человека в результате глобального потепления

Сейчас наша планета меняется в результате глобального потепления. Причём последнее сильнее влияет на животных, так как у них специальных механизмов, которые бы облегчили им жизнь или смогли бы защитить от жары.

Вообще изменение климата вызвано повышением температуры в результате выброса парниковых газов. Этот выброс происходит из-за сжигания различных видов топлива или из-за другой деятельности, которая влияет на изменение климата.

Среди возможных последствий изменения климата - штормы, аномальная жара, повышение уровня воды, нехватка еды и пр. К слову с того момента, как были открыты первые заводы, среднемировая температура повысилась на 1,2 градуса Цельсия.

Некоторые животные не способны быстро адаптироваться к стремительному потеплению. Другие же - наоборот. Учёные утверждают, что определённые виды животных уже начинают изменять свой внешний вид. Так, в исследовании, опубликованном в издании Science Daily, среди быстро адаптируемых животных оказались птицы (клюв некоторых видов австралийских попугаев увеличился на 10% с 1871 года; то же самое с серой юнко), европейские мыши, масковые бурозубки.