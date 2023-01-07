Как изменяется нюх у людей в маниакальной стадии

Учёные позвали 96 человек и разделили их на три группы: биполярная мания, биполярное расстройство в стадии ремиссии и контрольная группа здоровых людей.

Результаты показали, что существуют различия в обонятельных функциях между участниками, страдающими манией, и другими. Людям с манией было труднее идентифицировать так называемые положительные запахи. Кроме того, такие люди имели более высокие эмоциональные оценки негативных запахов.