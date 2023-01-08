Как Израиль помог китайской армии улучшиться до сегодняшнего уровня

Как Израиль помог китайской армии улучшиться до сегодняшнего уровняКитай не всегда был одной из самых технологичных стран
Каждый год китайская армия всё больше наращивает свою мощь. Больше всего, пожалуй, впечатляют её технологические скачки. Сегодня большая часть достижений Китая связана с их национальными технологиями, однако так было не всегда. Например, в 1970-2000-е годы многие страны делились с Китаем своими технологиями. В том числе Израиль.
Фото: The New York Times
Израиль в период с 1970-х по 2000-е годы активно помогал Китаю. Касалось это прежде всего военных технологий. Благодаря этому китайская армия и смогла достичь сегодняшнего уровня.
Ещё в 1960-е годы и на протяжении 1970-х годов китайские вооружённые силы были многочисленны, но оборудование использовалось армией устаревшее. С середины 1970-х годов перед Китаем открылось много возможностей по мере того, как Запад и США начали воспринимать его как своего союзника. Многие страны этим положением пользовались и с конца 1970-х продавали этой стране готовые системы вооружений, оружейные технологии, технологии двойного назначения. Временами это происходило через частные фирмы, временами - через сделки, которые заключались между правительствами. В это время даже США продавали Китаю оружие.
По сравнению с Соединёнными Штатами, Францией и другими странами экономика 1980-х годов имела низкие показатели. Это всего 24 миллиарда долларов в год. Несмотря на это, в 1980-х годах Израиль заключил контракты с китайской стороной на сумму 2-3 миллиарда долларов. И эта цифра была выше, чем продажи оружия США.
Первые крупные сделки между Израилем и Китаем стали заключаться с 1979 года. Согласно данным SIPRI, а 1979-2000-й годы было подписано более 60 соглашений об оборонных технологиях. Сколько всего сделок было в действительности, мы вряд ли когда-либо узнаем. Но вот несколько ярких примеров таких сделок.
Первая баллистическая ракета средней дальности DF-3 была поставлена на вооружение Китаем в 1971 году. Позднее стране потребовались варианты, отличающиеся большей дальностью. И израильским фирмам платили за передачу технологии наведения для этой ракеты.
Также иногда специалисты упоминают, что DF-15 получил определённую помощь от Израиля с точки зрения технологий наведения. Испытания этой ракеты проходили в период с конца 1980-х до середины 1990-х годов.
Но реальных подтверждений передачи подобной информации Израилем Китаю существует мало. В качестве примера можно привести разве что статью Washington Post 1988 года, где упоминаются эти технологии.
Кроме того, в 1980-х годах Китай был впечатлён характеристиками израильских ракет «Питон-3». Поэтому он стремился приобрести эту ракету и организовать передачу технологий её создания. В результаты примерно 3 тысячи ракет было собрано в Китае по лицензии. Китайская копия этих ракет называлась PL-8, и она поступила на вооружение в 1989 году.
Сообщается также, что израильские компании продавали в 1980-х годах китайской стороне технологии систем ночного видения, радиотехнику, средства радиоэлектронной борьбы, измерения электронных сигналов. Но фактических доказательств существования таких сделок мало.
Важную роль сыграл Израиль и в модернизации китайских танков Тип 59. Считается, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов в этом помогали израильские фирмы. Они предоставили технологии реактивной брони, технологии управления огнём для пушек, бронебойные технологии для орудийных снарядов, а также сами пушки.
В 1990 году в Китае появился офис Израильской академии наук. Предполагается, что израильская сторона продала Китаю также технологию противоракетной обороны, а ещё в Китай переместилась технология ракетной системы Patriot. Правда, точных доказательств того, что технология ракетной системы Patriot передалась именно через Израиль, нет. Также в 1980-е годы китайские инженеры ездили в Израиль и обменивались опытом с коллегами.
В 2000 году сделка между Китаем и Израилем была расторгнута и китайская сторона всё же не получила самолёт с установленными на нём радиолокационными системами. Тем не менее считается, что в 1996-1999 годы Израиль делился с Китаем большим количеством информации по этому поводу. По крайней мере, китайские инженеры поняли, как можно установить радиолокационную систему в Ил-76.
С 2005 года сотрудничество между Китаем и Израилем возможно уже только в области невоенных технологий.