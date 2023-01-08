Как Израиль помог китайской армии улучшиться до сегодняшнего уровня

Первые крупные сделки между Израилем и Китаем стали заключаться с 1979 года. Согласно данным SIPRI, а 1979-2000-й годы было подписано более 60 соглашений об оборонных технологиях. Сколько всего сделок было в действительности, мы вряд ли когда-либо узнаем. Но вот несколько ярких примеров таких сделок.

Первая баллистическая ракета средней дальности DF-3 была поставлена на вооружение Китаем в 1971 году. Позднее стране потребовались варианты, отличающиеся большей дальностью. И израильским фирмам платили за передачу технологии наведения для этой ракеты.

Также иногда специалисты упоминают, что DF-15 получил определённую помощь от Израиля с точки зрения технологий наведения. Испытания этой ракеты проходили в период с конца 1980-х до середины 1990-х годов.

Но реальных подтверждений передачи подобной информации Израилем Китаю существует мало. В качестве примера можно привести разве что статью Washington Post 1988 года, где упоминаются эти технологии.

Кроме того, в 1980-х годах Китай был впечатлён характеристиками израильских ракет «Питон-3». Поэтому он стремился приобрести эту ракету и организовать передачу технологий её создания. В результаты примерно 3 тысячи ракет было собрано в Китае по лицензии. Китайская копия этих ракет называлась PL-8, и она поступила на вооружение в 1989 году.

Сообщается также, что израильские компании продавали в 1980-х годах китайской стороне технологии систем ночного видения, радиотехнику, средства радиоэлектронной борьбы, измерения электронных сигналов. Но фактических доказательств существования таких сделок мало.

Важную роль сыграл Израиль и в модернизации китайских танков Тип 59. Считается, что в конце 1980-х - начале 1990-х годов в этом помогали израильские фирмы. Они предоставили технологии реактивной брони, технологии управления огнём для пушек, бронебойные технологии для орудийных снарядов, а также сами пушки.

В 1990 году в Китае появился офис Израильской академии наук. Предполагается, что израильская сторона продала Китаю также технологию противоракетной обороны, а ещё в Китай переместилась технология ракетной системы Patriot. Правда, точных доказательств того, что технология ракетной системы Patriot передалась именно через Израиль, нет. Также в 1980-е годы китайские инженеры ездили в Израиль и обменивались опытом с коллегами.

В 2000 году сделка между Китаем и Израилем была расторгнута и китайская сторона всё же не получила самолёт с установленными на нём радиолокационными системами. Тем не менее считается, что в 1996-1999 годы Израиль делился с Китаем большим количеством информации по этому поводу. По крайней мере, китайские инженеры поняли, как можно установить радиолокационную систему в Ил-76.

С 2005 года сотрудничество между Китаем и Израилем возможно уже только в области невоенных технологий.