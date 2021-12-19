Как хэштеги в ваших соцсетях помогают мошенникам вас вычислить

О новых схемах злоумышленников рассказало издание «Известия». В материале приводится история москвича, который опубликовал в Instagram фото положительного теста на коронавирус. Он сопроводил снимок хэштегами «карантин», «covid19». На следующий день ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился полицейским и заявил, что вчера вечером некая женщина пыталась снять деньги в отделении одного банка с доверенностью на имя москвича. Эта женщина якобы говорила, что мужчина болен COVID-19 и не может сделать это самостоятельно.

Эксперты отметили, что мошенники часто используют для своих схем актуальные поводы. Так обмануть людей проще. Также специалисты добавили, что пробить номер жертвы и узнать её настоящее имя сейчас не проблема. Поэтому деанон по соцсетям возможен.

Эксперты посоветовали закрыть личный аккаунт, не добавлять в друзья незнакомых или непонятных людей, критично относиться к перепостам информации, геолокацию лучше не выкладывать.