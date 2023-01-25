Как химическое оружие влияет на психику человека через десятилетия после атаки

Исследователи изучают группу из 18 граждан Швеции, переживших жестокую газовую атаку в 1988 году. Тогда боевое вещество применили в курдском Халабдже на севере Ирака. Убито было около 5000 человек.

Результаты исследования показывают, что у группы, подвергшейся воздействию иприта, качество жизни было значительно ниже, чем у контрольной группы. У выживших после газовой атаки в Халабдже также были более выраженные депрессивные симптомы.

Учёные отметили, что лицам, подвергшимся воздействию иприта, может потребоваться раннее выявление психического расстройства и дополнительная поддержка для повышения качества их жизни.