Как киберпреступники отмывают деньги

Одним из распространенных методов является использование «денежных мулов», которые неосознанно помогают облегчить процесс отмывания. Мошенники часто нанимают людей через поддельные объявления о работе, поручая им переводить средства или товары между счетами или местами, эффективно маскируя незаконные операции за кажущейся законной деятельностью.

Сайты электронной коммерции также стали привлекательным прикрытием для схем отмывания денег. Киберпреступники могут легко создавать поддельные интернет-магазины, создавая иллюзию законных продаж и переводя украденные деньги с одного счета на другой. Используя несколько учетных записей пользователей или осуществляя фиктивные продажи на известных платформах электронной коммерции, они могут скрыть происхождение своих незаконных доходов.

Преступники также могут использовать денежных мулов для конвертации незаконных денежных средств в подарочные карты или финансовые счета, которые затем можно использовать для покупки услуг, которые на самом деле никогда не оказываются. Проводя операции на таких платформах, как Uber или Airbnb, они могут представить эти, казалось бы, законные виды деятельности как источник своих средств.

Криптовалютные биржи и NFT также стали привлекательными для киберпреступников. Используя уязвимости в отдельных криптокошельках или выдавая себя за законные платформы, преступники могут конвертировать незаконные средства в криптовалюты и затем обменивать их обратно на традиционную валюту. NFT, в частности, представляют собой удобный путь для отмывания денег из-за высокой стоимости транзакций и сложности определения стоимости цифрового искусства.