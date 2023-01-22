Как Китай крадет технологические секреты США

Как сообщает издание, это была техника, называемая стеганографией. С помощью нее она скрыл файл с данными в коде другого файла. Чжэн “неоднократно использовал эту технику, чтобы красть конфиденциальные файлы с сайта GE”.

Похищенная Чжэном информация была связана с проектированием и производством газовых и паровых турбин, включая лопатки турбин и уплотнения турбин. Эта информация может стоить миллионы долларов. Обвинение считает, что Чжэн отправлял эти данные своему сообщнику в Китай.

В начале этого месяца Чжэн был приговорен к двум годам лишения свободы.