Как китайские IT-компании обходят американские санкции

В 2022 году США запретили поставку в Китай оборудования для производства чипов и компонентов для сборки суперкомпьютеров. Последние в частности применяются для обучения нейросетей. Китайские компании не могут получить, например, процессоры NVIDIA A100.

Оказалось, что китайские компании начали арендовать мощности у облачных провайдеров, чьи сервера построены на NVIDIA A100. Такой метод обходится дороже покупки собственного оборудования.