Как китайские IT-компании обходят американские санкции

16:42, 10 марта 2023
1 мин.
Как китайские IT-компании обходят американские санкцииС помощью «облаков»
Журналисты Financial Times узнали, как китайские компании обходят санкции США, которые не позволяют им пользоваться необходимым оборудованием.
Фото: NVIDIA
В 2022 году США запретили поставку в Китай оборудования для производства чипов и компонентов для сборки суперкомпьютеров. Последние в частности применяются для обучения нейросетей. Китайские компании не могут получить, например, процессоры NVIDIA A100.
Оказалось, что китайские компании начали арендовать мощности у облачных провайдеров, чьи сервера построены на NVIDIA A100. Такой метод обходится дороже покупки собственного оборудования.