Как контролировать сердечный ритм через нагрев. Учёные рассказали

Над технологией работают в Центре Национальной технологической инициативы при Институте биоорганической химии РАН. В подходе используется термогенетика, то есть возможность управлять клетками живого организма с помощью нагрева.

Учёные надеются, что на основе технологий термогенетики «в будущем будут создаваться устройства для неинвазивного контроля и коррекции сердечного ритма при брадикардии и сердечной недостаточности».

«Мы берём геном термочувствительного рецептора и помещаем в нейроны центральной нервной системы, которые от природы не вырабатывают у себя такие рецепторы. Тогда эти нейроны тоже станут термочувствительными, и, нагревая их, мы таким образом извне сможем управлять их активностью, влияя на функционирование нервной системы в целом. Это и есть термогенетика», — объяснили учёные.