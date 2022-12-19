Как контролировать сердечный ритм через нагрев. Учёные рассказали

Как контролировать сердечный ритм через нагрев. Учёные рассказалиЧтобы бороться с брадикардией
Российские учёные рассказали о новой технологии управления сердечным ритмом. В необычном методе используется нагрев.
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Над технологией работают в Центре Национальной технологической инициативы при Институте биоорганической химии РАН. В подходе используется термогенетика, то есть возможность управлять клетками живого организма с помощью нагрева.
Учёные надеются, что на основе технологий термогенетики «в будущем будут создаваться устройства для неинвазивного контроля и коррекции сердечного ритма при брадикардии и сердечной недостаточности».
«Мы берём геном термочувствительного рецептора и помещаем в нейроны центральной нервной системы, которые от природы не вырабатывают у себя такие рецепторы. Тогда эти нейроны тоже станут термочувствительными, и, нагревая их, мы таким образом извне сможем управлять их активностью, влияя на функционирование нервной системы в целом. Это и есть термогенетика», — объяснили учёные.