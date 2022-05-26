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Как кораллы помогут в борьбе с раком

И почему решение этой задачи искали так долго
25-летние поиски многообещающего противоракового химического вещества, производимого редким видом кораллов, начали приносить свои плоды, когда выяснилось, что другие более доступные кораллы производят это химическое вещество в изобилии.
Как кораллы помогут в борьбе с раком

Соединение, находящееся в центре этого исследования, носит название элеутеробин, и после того, как в 1990-х годах оно было выделено из редкого вида кораллов, исследования начали документировать его "чрезвычайно мощный" и "высокоцитотоксичный" противораковый потенциал. Хотя эти первые результаты были весьма обнадеживающими, ученые не смогли найти это химическое вещество в значительных количествах, и отсутствие поставок остановило их стремление к дальнейшим исследованиям и разработке лекарств.

Изучение органической химии натолкнуло Пола Скеса на мысль о том, что знакомые ему виды мягких кораллов могут дать какие-то подсказки в этом длительном поиске элеутеробина, поэтому он начал лабораторные исследования живых образцов.

Ученые определили участки ДНК в мягких кораллах, собранных Скесой, которые были похожи на генетические инструкции, используемые другими видами для производства аналогичных соединений, и составить своего рода инструкцию по созданию элеутеробина.

Затем ученые вырастили в лаборатории бактерии и запрограммировали их на выполнение этих инструкций, в результате чего микроорганизмы действительно выполнили все шаги по созданию предшественников элеутеробина. По словам ученых, это доказало, что мягкие кораллы, из которых были получены генетические инструкции, являются производителями многообещающего противоракового соединения.

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