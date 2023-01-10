Как кошки могут помочь лечить травмы спинного мозга человека

Используя сочетание экспериментальных исследований и вычислительных моделей, учёные показывают, что соматосенсорная обратная связь или нейронные сигналы от «датчиков» по всему телу кошки помогают информировать её спинной мозг о продолжающемся движении и координировать четыре конечности. С этими сенсорными сигналами животное может ходить, даже если связь между спинным и головным мозгом частично нарушена.

Понимание механизмов этого типа контроля равновесия особенно актуально для пожилых людей. Исследование может привести к прогрессу в лечении травм спинного мозга. Так, активация соматосенсорных нейронов может улучшить функцию спинномозговых нейронных сетей ниже места повреждения спинного мозга.