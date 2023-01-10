Как кошки могут помочь лечить травмы спинного мозга человека

Как кошки могут помочь лечить травмы спинного мозга человекаИх уникальные способности интересуют учёных
Кошки всегда приземляются на лапы, но что делает их такими ловкими? Их уникальное чувство равновесия имеет больше общего с человеческим, чем может показаться. Исследователи из Технологического института Джорджии изучают движения кошек, чтобы лучше понять, как работает спинной мозг человека.
Фото: Unsplash
Используя сочетание экспериментальных исследований и вычислительных моделей, учёные показывают, что соматосенсорная обратная связь или нейронные сигналы от «датчиков» по всему телу кошки помогают информировать её спинной мозг о продолжающемся движении и координировать четыре конечности. С этими сенсорными сигналами животное может ходить, даже если связь между спинным и головным мозгом частично нарушена.
Понимание механизмов этого типа контроля равновесия особенно актуально для пожилых людей. Исследование может привести к прогрессу в лечении травм спинного мозга. Так, активация соматосенсорных нейронов может улучшить функцию спинномозговых нейронных сетей ниже места повреждения спинного мозга.