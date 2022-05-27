Как кошки: учёные заявили, что тираннозавры были теплокровными

Авторов новой работы интересовали конечные продукты перекисного окисления липидов (advanced lipoxidation end-products, ALE) в останках вымерших животных. Они появляются из-за биохимических процессов, генерирующих тепло, то есть количество ALE в костях может говорить об уровне метаболизма животного.

Анализ показал, что, вероятнее всего, теплокровными были большинство динозавров: тираннозавры и вообще тероподы, зауроподы и некоторые птицетазовые. Кроме того, высокий уровень метаболизма был характерен и для общего предка динозавров и птерозавров. А вот стегозавр, трицератопс и гадрозавр были хладнокровными.