Как космонавт восстанавливается после полёта, рассказали в Роскосмосе

В космосе происходят следующие изменения:

Костная ткань теряет кальций

Нарушается давление и кровообращение

Снижается мышечная масса

Меняется обмен веществ

Реабилитация начинается сразу после прибытия в Центр подготовки космонавтов и проходит в два этапа: острый и санаторный, каждый длится 20−40 дней в зависимости от состояния здоровья. В первые дни, кстати, могут появляться головокружение и проблемы с равновесием.