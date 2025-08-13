Как космонавт восстанавливается после полёта, рассказали в Роскосмосе

Как космонавт восстанавливается после полёта, рассказали в РоскосмосеМассаж, отдых в горах
© Роскосмос
В космосе происходят следующие изменения:
-
Костная ткань теряет кальций
-
Нарушается давление и кровообращение
-
Снижается мышечная масса
-
Меняется обмен веществ
Реабилитация начинается сразу после прибытия в Центр подготовки космонавтов и проходит в два этапа: острый и санаторный, каждый длится 20−40 дней в зависимости от состояния здоровья. В первые дни, кстати, могут появляться головокружение и проблемы с равновесием.
Острый период включает:
-
Дозированные физические нагрузки: плавание, гимнастика, лечебная физкультура
-
Массаж
-
Санаторный период проходит в специальных санаториях и реабилитационных центрах. На этом этапе:
-
Увеличивается интенсивность тренировок
-
Нагрузки приближаются к уровню до полёта
Во время реабилитации космонавты продолжают выполнять профессиональные обязанности: участвуют в научных экспериментах, разбирают полёт и общаются со СМИ. После завершения восстановления космонавт проходит медицинское обследование в Центре подготовки, получает отпуск и возвращается к работе на Земле. Чтобы допустить его к следующему полёту, необходима Главная медицинская комиссия.