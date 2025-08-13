Наука и технологии
Как космонавт восстанавливается после полёта, рассказали в Роскосмосе

Массаж, отдых в горах
Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков недавно вернулся из космической экспедиции. После пребывания в невесомости его организму требуется восстановление, так как длительное отсутствие гравитации влияет на здоровье. Как это происходит, рассказали в Telegram-канале Роскосмоса.
В космосе происходят следующие изменения:

  • Костная ткань теряет кальций

  • Нарушается давление и кровообращение

  • Снижается мышечная масса

  • Меняется обмен веществ

Реабилитация начинается сразу после прибытия в Центр подготовки космонавтов и проходит в два этапа: острый и санаторный, каждый длится 20−40 дней в зависимости от состояния здоровья. В первые дни, кстати, могут появляться головокружение и проблемы с равновесием.

Острый период включает:

  • Дозированные физические нагрузки: плавание, гимнастика, лечебная физкультура

  • Массаж

  • Санаторный период проходит в специальных санаториях и реабилитационных центрах. На этом этапе:

  • Увеличивается интенсивность тренировок

  • Нагрузки приближаются к уровню до полёта

Во время реабилитации космонавты продолжают выполнять профессиональные обязанности: участвуют в научных экспериментах, разбирают полёт и общаются со СМИ. После завершения восстановления космонавт проходит медицинское обследование в Центре подготовки, получает отпуск и возвращается к работе на Земле. Чтобы допустить его к следующему полёту, необходима Главная медицинская комиссия.