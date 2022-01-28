Как курение родителей влияет на успеваемость детей в школе

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Как курение родителей влияет на успеваемость детей в школеСпойлер: плохо
Учёные из Мельбурнского королевского технологического института в Австралии обнаружили, что дети курящих родителей хуже учатся в школе, чем дети, чьи родители не курят. Кроме того, первые хуже себя ведут.
Исследование показало, что дети некурящих родителей имели более высокий средний балл по всем показателям когнитивных тестов. В среднем у детей курящих родителей академическая успеваемость хуже на 3%, а поведение — на 9%.
«Мы считаем, что кампании, направленные на сокращение потребления табака, должны сообщать ещё и о непреднамеренном вреде, который курение родителей может нанести детям в настоящем и будущем», — отметили авторы исследования.
Также специалисты пишут о том, что воздействие табачного дыма может привести к проблемам со здоровьем у младенцев и детей.
Источник: Известия