Как лечить похмелье с точки зрения науки

Специалисты отметили, что тяжесть симптомов похмелья зависит от нескольких факторов: генетики и частоты. Да, некоторые исследования показывают, что чем чаще люди испытывают похмелье, тем тяжелее оно становится.

Предупредить похмелье проще, чем его лечить. В основном специалисты рекомендуют пить безалкогольные напитки во время употребления спиртного. Это связано с тем, что алкоголь действует как мочегонное средство, а значит препятствует поглощению организмом воды и способствует её потере с мочой. Этот совет позволит уменьшить симптомы обезвоживания, связанные с похмельем, такие как сухость во рту, головокружение и усталость.

А вот доказательств пользы употребления жирной пищи с похмелья у учёных нет. Впрочем, здоровая пища тут тоже не поможет. Физические упражнения или горячий (или холодный) душ, также не позволят избавиться от похмелья. Эти действия могут на короткое время улучшить самочувствие, но головная боль и другие симптомы похмелья пройдут только тогда, когда организм сам справится с этим.

Существуют также десятки безрецептурных средств от похмелья в виде пищевых добавок, но ни одно из них на самом деле не является лекарством, пояснили специалисты. Обезболивающие препараты можно употреблять, но не всё. Здесь нужно консультироваться с врачом.

В итоге, эксперты сошлись во мнении, что лучший способ быстро избавиться от похмелья — это в первую очередь ответственно пить, избегать обезвоживания и много спать.

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