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Как легко поймать человека на лжи

С помощью хитрого трюка
Новый метод выявления лжи показывает, что лжецов, которых заставляют делать несколько дел одновременно во время “интервью”, легче распознать.
Как легко поймать человека на лжи

Новое исследование, проведенное Портсмутским университетом, показало, что следователи, попросив подозреваемого выполнить дополнительную, второстепенную задачу во время допроса, с большей вероятностью разоблачали лжецов. Дополнительные мозговые усилия, необходимые для того, чтобы сконцентрироваться на второстепенной задаче (помимо лжи), были особенно сложны для лжецов.

Вторичная задача, использованная в этом эксперименте, заключалась в том, чтобы вспомнить семизначный регистрационный номер автомобиля.

Профессор Альдерт Врий с факультета психологии Портсмутского университета, разработавший эксперимент, сказал: “За последние 15 лет мы показали, что ложь можно распознать, перехитрив тех, кто ее говорит. Мы продемонстрировали, что это можно сделать, заставив лжецов разделить свое внимание между формулировкой лжи и второстепенной задачей”.

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