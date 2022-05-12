Как легко поймать человека на лжи

Новое исследование, проведенное Портсмутским университетом, показало, что следователи, попросив подозреваемого выполнить дополнительную, второстепенную задачу во время допроса, с большей вероятностью разоблачали лжецов. Дополнительные мозговые усилия, необходимые для того, чтобы сконцентрироваться на второстепенной задаче (помимо лжи), были особенно сложны для лжецов.

Вторичная задача, использованная в этом эксперименте, заключалась в том, чтобы вспомнить семизначный регистрационный номер автомобиля.

Профессор Альдерт Врий с факультета психологии Портсмутского университета, разработавший эксперимент, сказал: “За последние 15 лет мы показали, что ложь можно распознать, перехитрив тех, кто ее говорит. Мы продемонстрировали, что это можно сделать, заставив лжецов разделить свое внимание между формулировкой лжи и второстепенной задачей”.